O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, defendeu, com robustos argumentos, a ligação do Brasil com o Peru, por meio da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucalpa.

Amorim se manifestou durante a audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, neste sábado, 02, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. O projeto inicial prevê que a rodovia seja construída passando pelo Parque Nacional da Serra do Divisor.

“Fico feliz com esse debate, pautado na democracia. Essa estrada, se tornando realizada vai trazer sem dúvidas o desenvolvimento para nossa cidade. Porque por ela o nosso produtor vai poder exportar seus produtos para o Peru. O Parque da Serra do Divisor passa dentro do território de Rodrigues Alves, e isso vai fazer com que a nossa ponte também seja incluída no projeto”, justificou o prefeito.

