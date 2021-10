Veja o Vídeo Abaixo: O Vice-governador do Acre, Major Rocha (PSDB), participou da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre e fez um discurso voltado para a defesa da construção da estrada.

Em seu pronunciamento, Rocha destacou que desde o início do governo no qual ele é vice-governador se buscou entendimento com as autoridades de Ucayali para fomentar acordos comerciais e amadurecer ainda mais esta estrada de Pucallpa que é um sonho de muitos.

“O Acre poderá fornecer muitos produtos de interesse aos peruanos. A nossa visão é que a rodovia que nos importa é por Pucallpa, porque fará a ligação entre duas regiões isoladas na Amazônia brasileira e peruana. Essa integração terá ganhos para os dois lados”, disse.

Major Rocha falou ainda da desinformação que existe a cerca do tema. “Ao longo desse processo houve muita desinformação sobre o assunto. Sendo que agora que o projeto do Executivo está sendo licitado. A estrada que está sendo planejada passa fora das áreas de influência das reservas indígenas. Mas, nós vamos sim discutir o assunto com os moradores da Serra do Divisor, nós vamos sim ouvir o povo da floresta. Esse momento de audiência pública vai chegar”, afirmou.

Rocha disse que quem critica o projeto e não mora no Acre e tem uma “pseudopreocupação” e completou afirmando que disseram para ele que as pessoas que moravam nas matas eram quem não queriam a estrada e o vice-governador respondeu que se for conversar com essas pessoas eles serão os primeiros a querer a estrada.

“Vejo hoje essa pseudopreocupação de muita gente que não mora na nossa região. Eu não vejo dessas pessoas nenhum movimento para ajudar as milhares de pessoas que moram na Amazônia brasileira”, concluiu o vice-governador.

