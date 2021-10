O pré-candidato ao governo do Estado, o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), aproveitou a agenda na região do Vale do Juruá para tomar café no Mercado Beira Rio, famoso pela saborosa comida feita em fogareiro. Além disso, o espaço é bastante frequentado pelos colonos do município.

No local, Leite se apresentou como pré-candidato ao executivo estadual, distribuiu calendário e informativo das ações do mandato.

O parlamentar também dialogou com as pessoas que realizam fretes para a zona rural de Cruzeiro do Sul. Os freteiros reclamam do elevado preço do combustível, das dificuldades de trafegabilidade dos ramais. Segundo eles, o Estado fiscaliza muito, cobra muito da classe de freteiros, mas não oferece condições de trabalho.

Já os colonos ouvidos pelo deputado, reclamaram da falta de apoio para armazenamento e venda de suas produções. Isso faz com que eles vendam para atravessadores por um preço menor, o que causa prejuízo financeiro.

“Estamos ouvindo nossos trabalhadores, tomando conhecimento das dificuldades e como vamos agir para melhorar, num possível governo nosso. Uma coisa é certa, é preciso dar condições aos nossos freteiros, melhorar os ramais, fomentar a produção dos nossos produtores, que reclamam da falta de espaço para armazenar armazenar e vender seus produtos”, afirma Leite.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

