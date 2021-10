Foi constrangedor para os deputados ouvir tantas reclamações dos produtores rurais, que desmascararam as mentiras do agronegócio e confirmaram que estão abandonados pelo governo de Gladson Cameli (PP).

A Audiência pública foi realizada pela ALEAC em Cruzeiro do Sul e tinha como objetivo debater os problemas da produção rural no Juruá, virou um constrangimento para a mesa diretora da Casa e principalmente para os deputados da base do governo, que foram obrigados a fazer a participar para manter coro com as infinitas críticas dos produtores presentes.

A base aliada já sabiam que a artilharia seria pesada contra ausência de políticas públicas no setor, o governador Gladson Cameli (PP) sequer compareceu. Para piorar os secretários que seriam peças chaves no debate, Israel Milani – Meio Ambiente, Neném Junqueira – Produção e Petrônio Antunes não deram as caras no encontro, a ausência desses secretários gerou revolta aos produtores rurais.

Diversos presidentes de associações e cooperativas usaram o microfone e não pouparam críticas a má gestão da política de ramais e apoio aos produtores da região. Alguns denunciaram a falsa propaganda do governo e desmentiram as falácias de que está as mil maravilhas. Segundo alguns dirigentes de comunidades, as pontes estão quase 100% sem manutenção, os principais ramais não foram recuperados e não tem assistência técnica alguma para melhorar a agricultura familiar.

Diante do bombardeio de críticas, os deputados da base governistas acompanharam as falas dos produtores sem poder defender, deixando o que deveria ser um evento festivo, com cara de velório.

Ausência de Gladson e seus secretários, parece ter sido proposital, para evitar a vergonha na sua cidade natal, mas a campanha será ano que vem, difícil ir nessas comunidades com mais promessas.

