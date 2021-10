Veja o Vídeo Abaixo:

Durante audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Acre no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, produtores rurais pediram ao governador Gladson Cameli, que saia da mídia e faça os trabalhos que prometeu em campanha.

Evandes Fernandes é morador do Ramal 4, no projeto Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul e se pronunciou durante a sessão da ALEAC, sessão esta que discute os problemas na produção rural na região.

“Eu queria agradecer aos deputados por ter dado essa oportunidade para que nossa voz seja ouvida pelas autoridades, queria pedir ao governador que saia da mídia e venha para realidade. Nós não temos um trator para aradar terra no Santa Luzia, nossas pontes estão todas quebradas e isso causa sofrimento. Produtores estão tirando produção em quadricículo por falta de ramais adequados e parece que está tudo bem. Nós não precisamos de sacolões, os agricultores querem ramais para produzir”, desabafou Evandes.

Outros produtores também fizeram fala e reafirmaram o que disse Evandes, cobrando mais ação e menos mídia do governo Gladson Cameli.

Promessas de campanha ficou só no papel

Durante a eleição de 2018 Gladson Cameli prometeu muito, mas realizou muito pouco. Das 68 promessas que ele fez, honrou apenas dez e 8 ele vem empurrando com a barriga.

Para o governador Gladson Cameli, ter palavra é apenas palavras que ele costuma jogar ao vento. Isso ficou claro nos seus quase três anos de mandato. O problema é que essa falta de honrar o que diz não era de conhecimento público no período eleitoral.

Mas para justificar essa falta de compromisso, Gladson colocou a culpa na Covid-19, pois em entrevista, Cameli afirmou que está com amnésia e se esqueceu de suas promessas, ele não lembra!!

