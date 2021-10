Veja o Vídeo Abaixo: Edvaldo Magalhães, disse, durante audiência para discutir a agricultura em Cruzeiro do Sul e municípios do Vale do Juruá nesta sexta-feira (1º), que o governador Gladson Cameli (PP) cometeu um erro ao centralizar as máquinas adquiridas com recursos da bancada federal sob o comando do Deracre e não das prefeituras.

O parlamentar afirmou que ao adotar essa postura, o governo distanciou o produtor, principal conhecedor das suas necessidades, do poder público. Isso trouxe atraso no planejamento e na execução das obras de recuperação e manutenção das estradas vicinais, os ramais.

“Na hora de decidir como utilizar os equipamentos, na minha opinião cometeram um erro grave. Todo mundo que falou aqui se refere aos prefeitos com certa intimidade, inclusive os que não apoiaram. Sabe por que? Porque é quem está mais perto. É o vereador, é o prefeito, é o presidente da associação, é quem está perto. Quando foi para entregar os equipamentos, o governo negou-se a cumprir o compromisso assumido com a bancada que era entregar para as prefeituras. Sabe por que deveria ser entregue para as prefeituras? Porque é mais fácil cobrar as prefeituras. Você encontra mais perto o prefeito. Quando isso vai para o Deracre, fica distante”, pontuou.

Edvaldo Magalhães fez uma constatação. Disse que o Deracre já desistiu de recuperar os ramais “antes do inverno rigoroso chegar”. “Tem máquina trabalhando dentro da cidade em Cruzeiro do Sul, quando ainda dá para fazer coisas lá dentro dos projetos de assentamentos. Tem máquina trabalhando na região urbana hoje. Desistiram antes do inverno rigoroso chegar e tiraram das prefeituras o pouco que tinha”, disse.

