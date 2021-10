Veja o Vídeo Abaixo: Durante a Audiência Pública que aconteceu nesta sexta-feira (01), o presidente do bairro Remanso em Cruzeiro do Sul, ao fazer o uso da palavra, aproveitou o momento para parabenizar a deputada estadual Maria Antônia e seu esposo Dêda pelo importante trabalho desenvolvido pelo casal.

José Maria destacou o atendimento que Maria Antônia e Dêda dão às pessoas que saem do interior do estado do Acre, independente da região, e vão para Rio Branco, na maioria das vezes por questões de saúde. Em Rio Branco, Maria Antônia e Dêda abrem as portas de sua casa, recebem esses pacientes e lhes oferecem o melhor que podem dar, desde a alimentação até o motorista.

É um trabalho diferenciado que pouquíssimo se vê no estado, é um atendimento humanitário que visa somente ajudar aqueles que mais precisam. Não é de hoje que o casal realiza este tipo de serviço social, há muito tempo Dêda e Maria Antônia são referência neste caso.

“Eu gostaria de parabenizar mais uma vez a nossa deputada Maria Antônia, esposa do nosso amigo Dêda, pelo trabalho bonito de assistência social, de dar uma ajuda, quando vão ali para Rio Branco, aquelas pessoas que vão aqui de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, enfim, de vários municípios e que essas pessoas são bem atendidas ali na sua casa, então parabéns!!!”, concluiu Zé Maria.

