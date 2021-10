O anúncio da liberação de uma emenda parlamentar no valor R$126 milhões destinados pelo senador Márcio Bittar a Santa Casa de Misericórdia, levantou suspeitas dos órgãos de controle federais. Estranhou a Santa Casa de Misericórdia ter usado o CNPJ diferente, para se livrar dos diversos processos trabalhistas e tributários, inclusive com condenações em desfavor do coordenador, José Alex.

O Servidor do tribunal de Justiça do Acre, Isaac Rinaltti, resolveu provocar o Ministério Público federal no Acre, para que entre imediatamente no caso e esclareça como uma emenda de valores tão elevadas, foram destinadas a uma entidade privada e com fins lucrativos, ao mesmo tempo que o SUS carece de tantos recursos.

Uma extensa peça jurídica e rica de elementos, foi descrita na ação feita ao MPF, veja;

Isaac Ronaltti Sarah da Costa Saraiva, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n. 741163552-91, vem perante o Ministério Público Federal solicitar investigações a respeito de emenda parlamentar empenhada pelo Senador da República, o Senhor Márcio Bittar a entidade privada que se assume filantrópica Santa Casa em Rio Branco no Acre pelos motivos que passa a expor:

DA CAMPETÊNCIA

É competência da Procuradoria Geral da República representações (denúncias) ou notícias de irregularidades que demonstrem ameaça à ordem jurídica, ao regime democrático, aos interesses sociais e individuais indisponíveis, à proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente e a outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal.

DOS FATOS

No dia 26 de setembro de 2021, o mantenedor da Santa Casa de Rio Branco Acre, o senhor José Alex recebeu em evento uma série de autoridades, com destaque para o Senador Márcio Bittar, para anunciar empenho de emenda do senador correspondente a 126 milhões de reais.

Seria válida a medida se ao momento a Universidade Federal do Acre não estivesse dependendo de apoio para retirar do papel Hospital Universitário que, além de ajudar nossa população gratuitamente, ainda formaria mão de obra capacitada em entidade pública. A pergunta que não nos foge: qual a prioridade de tal investimento na Santa Casa que é particular?

Não bastasse a Santa Casa do Acre é rodeada frequentemente por escândalos, inclusive seu mantenedor, o Senhor José Alex ao momento cumprindo condenação a 13 anos de pena por motivos já conhecidos de toda sociedade local.

Ainda não bastasse, a mesma entidade, 5 meses atrás estava sendo leiloada pela Justiça Federal, consubstanciada por diversas dividas trabalhistas, previdenciárias e denúncias de funcionários.

Preenche requisitos legais e de idoneidade a respectiva entidade e seus mantenedores para receber ou, se habilitar a receber tão vultuosa quantia de recurso público?

Sendo bem direto, venho requerer a respeitável Procuradoria Geral da República no Acre:

1 – notificação ao Gabinete do Senador Márcio Bittar para que apresente maiores informações a respeito da respectiva emenda;

2 – Notificação da Santa Casa de Rio Branco, bem como de seu mantenedor para a apresentação de certidões negativas do fisco federal, trabalhistas, previdenciárias, cadastro no SICONV, bem como da situação patrimonial da casa e estatuto social da entidade;

3 – Juntada da ficha criminal do senhor José Alex, mantenedor da casa e paciente do Estado em cumprimento de condenação e o presente status quo de sua situação para acessar recursos públicos de qualquer natureza;

4 – notificação a Controladoria Geral da União sobre a respectiva emenda para que tome as providências que entender cabíveis ao caso;

5 – todas as demais notificações que se fizerem necessárias;

Protesta pelo uso de todas as provas admitidas em direito, fazendo juntada de matérias de periódicos locais sobre os fatos alegados.

Senador Márcio Bittar e José Alex, devem ser alvo de uma minuciosa investigação, pois pelo histórico do gerente da Santa Casa, cabe a justiça esclarecer detalhes e dar satisfação a sociedade.

Termos em que pede deferimento.

Rio Branco (AC), 29 de setembro de 2021

Isaac Ronaltti Sarah da Costa Saraiva

