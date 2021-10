Uma ação do grupo de Força Tática do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) resultou na prisão de dois homens e apreensão de um adolescente com drogas. A ação ocorreu durante incursão a pé no bairro Vila Betel, no final da tarde desta quinta-feira, 30 de setembro.

Os militares surpreenderam o trio que estava na frente de uma residência no beco Cosmo. Um dos suspeito ainda tentou se livrar do flagrante, mas os policiais visualizaram o momento e o local exato que o homem arremessou uma meia contendo 112 trouxinhas de cocaína.

Os PMs deram voz de prisão aos dois adultos e voz de apreensão ao adolescente de 17 anos e encaminharam os três à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.