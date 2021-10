Veja o Vídeo:

Durante a Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), no Teatro Náuas, em Cruzeiro do Sul, a deputada estadual Maria Antônia ao fazer o uso da palavra destacou a importância do trabalho social que a igreja católica vem desenvolvendo há centenas de anos.

A parlamentar enfatizou que na audiência passada, os deputados fizeram uma homenagem a igreja católica pelo importantíssimo trabalho que vem desenvolvendo na região do Juruá. Para Maria, a homenagem foi mais do que justa pois entende que vivemos em um mundo difícil, onde tantas pessoas sofrem devido situações diversas e a igreja tem feito o papel de ajudar.

Em seguida, Maria Antônia adentrou em um assunto mais polêmico em se tratando da falta de compromisso do Governo Federal com os estados do Brasil, como a audiência de hoje tratou de agricultura, Maria Antônia destacou a importância e complexidade deste tema e relatou a ausência de um representante do Ministério da Agricultura.

Diante do desprezo que o governo federal vem tratando de assuntos importantes como este, a deputada repudiou essa atitude e acrescentou que ao invés de o presidente Bolsonaro estar em todas as capitais fazendo motociatas e passeatas, ele deveria colocar o seu Ministério em todo o país para ver de perto estas situações como esta que estamos debatendo hoje e completou afirmando que Bolsonaro tiraria muito mais proveito para a vida política dele.

“O nosso prazer de estar aqui hoje é grande e parabenizo mais uma vez a mesa diretora por essas ações, foram 3 dias no Vale do Juruá e eu tenho certeza que todas essas reivindicações que estão sendo gravadas vão ser levadas ao Governo do Estado e ao Governo Federal para que seja dada uma resposta à população”, concluiu a deputada Maria Antônia.

