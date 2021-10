A criança mais velha revelou aos policias que era ela quem estava cuidando do bebê imagem: Divulgação PMDF

Metrópoles – Policias do 8° Batalhão de Polícia Militar resgataram, nessa quinta-feira (30/9), uma criança de 10 anos e um bebê de apenas 7 meses, que foram deixados em casa sozinhos, na Ceilândia.

A tia de uma das crianças denunciou o caso para a PMDF e informou que era comum a mãe abandonar os filhos, chorando e com fome.

Na residência, os policias encontraram roupas sujas espalhas pelo chão, resto de comida na panela, geladeira vazia e pedaços de papel higiênico no chão. Segundo informações preliminares, a criança mais velha revelou aos policias que era ela quem estava cuidando do bebê.

Além disso, a porta da casa tinha sinais de arrombamento e estava escorada com uma geladeira pelo lado de dentro. Os policias perceberam que as crianças usavam roupas sujas e a de 10 anos dizia estar com fome.

A mãe percebeu a chegada dos policiais e correu para casa. De acordo com a PMDF, a mulher confessou que havia consumido maconha e bebidas alcoólicas. A mulher acabou encaminhada para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) e responde em liberdade por abandono de incapaz. Segundo a PMDF, a mulher também tem passagem por tráfico de drogas.

