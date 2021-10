O prefeito Zequinha Lima e secretários municipais estiveram presentes na Sessão Solene, realizada pela Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira, 30, para homenagear à Igreja Católica pelos 90 anos de contribuição com o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. Os religiosos têm participação marcante no processo de formação da segunda maior cidade do Acre que foi fundada em 1904 e passou a receber padres e freiras de várias partes do mundo desde as primeiras décadas de criação do município. Durante a solenidade a Prefeitura de Cruzeiro do Sul também foi homenageada pelos trabalhos realizados em parceria com a igreja católica na cidade.

Por iniciativa do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, os parlamentares decidiram trazer a gestão da Assembléia para Cruzeiro do Sul durante a semana em que se comemora 117 de fundação do município onde serão realizadas três sessões. A primeira contou com a presença da comunidade católica local que teve o reconhecimento dos deputados pela atuação na vida social da cidade promovendo à saúde, educação, ações humanitárias, contribuindo com a economia e, principalmente, fazendo a parte de evangelização.

“Temos uma grande contribuição da Igreja Católica, não apenas em Cruzeiro do Sul, mas em todos os municípios da nossa região. Então, é uma honra para os 24 deputados vir aqui fazer essa homenagem pela luta que a igreja tem para promover cidadania e o desenvolvimento de todo o Vale do Juruá”, disse Nicolau Junior que iniciou sua formação escolar em uma das primeiras unidades de ensino da cidade construída pela Diocese.

O Bispo Dom Flávio Giovanalle afirmou que o reconhecimento motiva os religiosos a contuarem com a missão de catequizar e servir à sociedade em diversos setores.

“É uma homenagem que celebra os 90 anos da presença oficial da Igreja Católica na região. Estamos presentes aqui antes mesmo da criação dos municípios no campo social e no campo religioso. Essa homenagem é o reconhecimento da igreja nesses 90 anos. É merecido olhando para o passado e um estímulo para continuarmos esse trabalho”, destacou Dom Flávio.

O prefeito Zequinha Lima que também estudou em seminários dirigidos por padres elogiou a iniciativa dos parlamentares. Ele lembrou que a história de Cruzeiro do Sul é marcada pela participação efetiva dos religiosos.

“Não temos como contar a história de nossa cidade se não introduzimos nesse contexto os nordestinos, o 7 Bec e a Igreja Católica que tanto contribuíram com o desenvolvimento de nossa cidade e de toda essa região. Então, é um justo reconhecimento para quem faz parte da formação de nossa história”, ressaltou Zequinha.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.