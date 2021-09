O pré-candidato ao Governo do Estado, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), cumpre agenda nos municípios da região do Vale do Juruá, com o objetivo de visitar os órgãos estaduais, ouvir a população e participar de atividades do parlamento acreano com empresários e uma homenagem a Igreja Católica na cidade de Cruzeiro do Sul.

Logo pela manhã de quarta-feira (29), o parlamentar concedeu entrevista ao Sistema Juruá de Comunicação( Rádio e TV Juruá). Depois, foi à cidade de Mâncio Lima, onde fez algumas visitas a moradores do município e também ao serviço de segurança do município, onde reuniu com o delegado José Obetanio.

Segundo Obetanio, que vem fazendo um trabalho importante no enfrentamento a criminalidade precisa de melhores condições de trabalho.

O pré-candidato ao Governo destacou que as polícias precisam de mais condição de trabalho e melhor reconhecimento devido suas jornadas noturnas. “ Nossas polícias estão se dedicando para proteger o cidadão de bem, mas precisam de mais apoio e reconhecimento, em um possível governo nosso iremos investir em tecnologia e implementar o adicional noturno as polícias cível e militar”.

Pelo período da tarde, Jenilson que é médico infectologista, visitou a Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves, ao lado da vereadora do município , Terezinha Fernandes (PCdoB).

O deputado e a vereadora foram recebidos pelo diretor-geral do hospital, Renilson Freitas. A comunidade vem reclamando da falta de médico no município para atender a população, porém, aos parlamentares ele relatou que a dificuldade vem sendo superada e que no mês de outubro são poucos os furos na escala.

” Estamos aproveitando nossa vinda a Cruzeiro do Sul para visitar as cidades vizinhas. Conhecer a realidade dos órgãos estaduais, ouvir os funcionários e os moradores desses municípios. É importante conhecermos a realidade dos nossos servidores e as condições de trabalho deles. Para saber quais medidas vamos propor para melhorar. Em Mâncio, tivemos uma ótima conversa com o delegado José Obetanio, que pediu nosso apoio para combater melhor a criminalidade. Já em Rodrigues Alves, podemos ver as condições de funcionamento do hospital. Vamos ver se a demanda dos médicos será solucionada, para depois agirmos como temos feito. Nosso mandato é construído ouvindo as pessoas”, afirma Leite.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.