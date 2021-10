O coordenador da bancada federal do Acre, Sérgio Petecão, convidou deputados federais e senadores para reunião na Associação dos Municípios do Acre (Amac), nesta quinta-feira, 30. Estiveram presentes apenas Petecão (PSD), Pérpetua Almeida (PCdoB), Léo de Brito (PT) e Jesus Sérgio (PDT). A falta de aterros sanitários foi o principal problema levantado pelos prefeitos.

O presidente da Amac, Tião Bocalom, destacou que a associação já dispõe de projetos e levantamentos relacionados a construção de aterros. “Os prefeitos chegaram a um consenso que esta é a maior necessidade no momento, tem que resolver o problema da destinação de lixo. O Ministério Público tem cobrado que os municípios cumpram as exigências da lei. Cidades como Acrelândia e Bujari, por exemplo, não tem R$ 5 ou R$ 7 milhões para fazer um aterro sanitário. A bancada foi sensível e eu tenho certeza que vamos conseguir resolver essa situação”, declarou.

O senador Petecão falou da importância de reunir os prefeitos e a bancada federal para debater a destinação dos recursos. “Nós não temos outra forma de discutir as emendas se não for ouvindo os prefeitos. Eu sou um parlamentar municipalista, as pessoas moram nos municípios. O que eu puder fazer para facilitar a vida desses prefeitos, eu vou fazer. Hoje, toda bancada deveria estar reunida aqui, infelizmente vários parlamentares faltaram. Eu convidei todos os prefeitos para irem a Brasília porque prefeito sem recurso, não faz nada. Se não fosse a liberação das emendas parlamentares, os municípios estariam todos inviabilizados. Meu papel é sensibilizar a bancada para que façam um aporte significativo de recursos”, afirmou.

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, reconheceu o empenho do senador e coordenador da bancada. “A gente tem que agradecer a forma democrática como o senador Petecão tem feito, ouvindo os prefeitos, os seus anseios e suas necessidades, fazendo aqui de forma muito participativa a construção das emendas, tanto de bancada quanto emendas individuais, eles saem daqui sabendo as necessidades dos prefeitos. Quero parabenizar o senador Sérgio Petecão e toda bancada pela sensibilidade”, expôs.

