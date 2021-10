A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) participou, juntamente com a bancada do Acre, de uma reunião com os prefeitos dos municípios acreanos. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 30, na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco.

O objetivo do encontro é discutir sobre as emendas de bancada que serão investidas no Acre em 2022.

Perpétua destaca que, apesar de ser uma das parlamentares com o menor valor de emendas, isto porque o governo federal distribui emendas extras pra parlamentares da base, sempre tenta distribuir os recursos para todos os municípios.

“Costumo dizer que gosto de colocar emendas em projetos que chegam para quem mais precisa, como a produção, esporte, educação e saúde. Temos alguns projetos em testes que estão dando bons frutos, como a entrega de equipamentos de esporte, pra realização de torneios, é um evento que movimenta a economia e leva esporte para as comunidades mais distantes”, disse.

A parlamentar falou ainda sobre a dificuldade que as prefeituras têm de atender a exigência do pregão eletrônico.

“Além disso, recebemos muitas reclamações das prefeituras que recebem muitas vezes equipamentos e materiais de baixa qualidade. Minha proposta é que façamos uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas da União (TCU) para tratarmos desse assunto”.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.