Durante a tarde da última quarta-feira, 29, o Comando de Fronteira do Juruá/61º BIS fez uma palestra sobre a cidade com a temática “Cruzeiro do Sul, passado e presente”. O prefeito Zequinha Lima junto com representantes da segurança e igreja participaram da ação.

A palestra foi uma cronologia do início do desenvolvimento de Cruzeiro do Sul até os dias atuais, citando nomes importantes como de Marechal Thaumaturgo de Azevedo, que foi um grande defensor das terras acreanas.

A apresentação foi ministrada pelo coronel Carlos Eduardo, comandante do Batalhão, ele ressaltou que essa é uma homenagem do 61º BIS para a cidade.

“A história do exército brasileiro está muito ligada a de Cruzeiro do Sul e temos por obrigação divulgar todo esse legado que foi construído por nossos antepassados para que possamos entender a nossa responsabilidade de defender esse legado, então parabéns Cruzeiro do Sul, essa foi uma forma de homenagear nossa belíssima princesinha do Juruá”, frisou ele.

O prefeito Zequinha Lima, que recebeu uma medalha, destacou que esse é um momento que vai sempre lembrar.

“Esse é um momento que vai ficar para sempre na memória, ver um comandante do exército que não é acreano e deu uma aula sobre a nossa cidade, isso é muito importante para os oficiais pois a maioria vieram de outros locais, e acredito que a partir de dessa palestra eles não serão mais os mesmos, porque agora eles tem um conhecimento mais profundo da nossa cidade”, endossou o prefeito.

