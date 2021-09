Veja o Vídeo:

Deputado Leo de Brito sai em defesa de manifestantes que protestavam pacificamente na Universidade Federal do Acre durante a agenda do ministro da Educação, e foram recebidos com truculência, na tentativa de cercear o direito à livre manifestação.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, enfrentou protestos ao cumprir agenda em Rio Branco. O primeiro compromisso foi uma visita técnica a obra da sede administrativa do Instituto Federal do Acre (Ifac), onde participou do lançamento da Cápsula do Tempo, entrega de ônibus escolares e veículos para apoio à execução do Programa Alimenta Brasil, do atendimento do Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos prefeitos.

Logo depois, ele seguiu para a Universidade Federal do Acre (Ufac), onde participa da inauguração do serviço de psicologia. A cerimônia foi marcada por protestos de movimentos sindicais ligados à universidade.

Moisés Lobão, membro da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac) e do Fórum Sindical da Juventude, diz que o protesto é uma forma de chamar atenção para os cortes na universidade.

Na Ufac, o orçamento de custeio para 2021 teve um corte de mais de R$ 11,9 milhões (24%) em relação ao orçamento de 2020.

“O que a gente quer mostrar é que há uma insatisfação da comunidade, não só universitária, mas da população em geral porque a universidade já vinha passando por cortes e este ano teve um corte que inviabilizou o retorno das aulas presenciais. Nós sabemos que a qualidade das aulas on-line é muito ruim e nós termos cursos que é quase obrigatório ter aulas presenciais de laboratório, campo, mas a falta de recurso inviabiliza o funcionamento do restaurante universitário, que é fundamental para aulas presenciais, além de a gente não ter nenhuma estrutura para poder seguir todos os protocolos para o retorno das aulas”, destaca.

Além disso, o grupo também repudiou as últimas declarações do ministro, entre elas, a afirmação de que a universidade é para poucos.

“O atual ministro deu várias declarações e uma delas foi que a universidade é para poucos e o que a gente luta é que a universidade seja para todos, então nesse sentido a gente veio questionar como um ministro da educação pode dar essas declarações, mostrando como é elitista e como não quer que a população trabalhadora esteja na universidade. Na realidade, a gente está vindo para exercer nosso direito de protesto e liberdade de expressão. A gente veio para dizer que não está tudo bem, que precisamos resolver os problemas e o ministro está lá para resolver os problemas e não para criar mais”, pontuou.

A assessoria do ministro tentou negociar com os manifestantes para que eles se retirassem, mas se negaram e ficaram durante toda a solenidade com os cartazes, que diziam: “educação acima de tudo”, “universidade para todos”, “fora Bolsonaro”, “sem educação não tem pesquisa”, entre outros. O ministro se comprometeu a falar com o grupo ainda nesta quarta-feira (29).

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti questionou a gestão e a prefeita Fernanda Hassem sobre o Recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). De acordo com a parlamentar, em 2019 o município recebeu do governo federal R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) há mais do que os valores de costume, já em 2020 para 2021 até o mês de agosto o município de Brasileia recebeu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a mais do que o anos de 2019, ou seja mesmo com a pandemia os recursos não diminuíram, muito pelo contrário, só aumentaram.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.