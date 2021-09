Veja o Vídeo:

A redação do site 3 de Julho Notícias recebeu mais uma denúncia onde um vídeo, que mostra o momento exato em que uma máquina da prefeitura de Brasileia está mais uma vez realizando trabalhos particulares, nos foi enviado mostrando a veracidade dos fatos.

Além de toda a demanda na infraestrutura do município de Brasileia, as máquinas da prefeitura estão tendo que atender demandas particulares na cidade. Isto porquê as máquinas não estão atuando somente nas demanda públicas e sim realizando favores para alguns moradores (nem todos tem esse privilégio).

Desta vez, a máquina foi flagrada espalhando barro em um terreno localizado no bairro Marcos Galvão 2. Não se sabe se o proprietário do terreno pagou pela realização do trabalho, mas é interessante que o Ministério Público investigue não só esta situação, bem como todas as outras, já que se trata da terceira vez que esta prática é realizada.

Seria este uma prática de peculato, na gestão da prefeita Fernanda Hassem? Não estamos acusando, porém se faz necessário cogitar, já que se vê claramente o desvio de finalidade da máquina pública que deveria estar trabalhando para suprir as necessidades do município e não interesses particulares. Esta questão fica a cargo dos órgão fiscalizadores!

Mas acreditamos que é hora de arregaçar as mangas e investigar para saber se de fato o que está acontecendo no município de Brasileia não infringe as leis e nem os princípios da administração pública em geral.

