Uma das secretárias de maior prestígio no governo, Socorro Neri tem respaldo e a confiança do governador, que segundo escreveu o colunista político Estéreo Moreira, Socorro não é carta fora do baralho e pode desbancar os demais concorrentes ao posto.

Na avaliação do colunista político, Socorro pode preencher o espaço de discussão do eleitorado feminino, que no Acre é maioria. Outra engenharia política seria ela se filiar no mais novo partido, que nasce da fusão do DEM com PSL, que passa a ser liderado pelo senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick.

Uma coisa é certa, Socorro Neri tem todo respeito do governador e do palácio Rio Branco. Nas eleições de 2020, Gladson lutou até os 49 do segundo tempo para trazer o PP, seu partido para o palanque de Socorro, que disputou pelo PSB e se desfez dos aliados PT, PCdoB e PSOL, para ter o abraço de Gladson e do DEM de Alan Rick.

Mesmo não convencendo a direção do PP da ideia, o governador insistiu em Socorro e mesmo depois de derrotados pelo prefeito Tião Bocalom (PP), Gladson trouxe Socorro para a conturbada pasta da educação e pelo visto tem estado satisfeito com o seu trabalho.

Por acaso essa engenharia política se concretizasse, estaria disposto Márcio Bittar e Alan Rick a abraçar ao projeto? E o MDB, que não abre mão de apontar a candidatura de senado, ou de vice na chapa de Cameli, como reagiria?

São perguntas e questionamentos que só o próprio governador pode responder, mas precisará de muita habilidade, pois o senador Sérgio Petecão pode ser o grande beneficiado de um espatifado no ambiente político do Palácio Rio Branco.

