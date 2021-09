Um dos representantes do time de basquete do município de Epitaciolândia, procurou a redação do jornal 3 de Julho Notícia para denunciar o descaso com a modalidade e a ausência de um espaço adequado para praticar as partidas.

De acordo com o desportista que pediu para não se identificar, durante a campanha Sérgio Lopes era parceiro, prometeu mundos e fundos aos praticantes de basquete e ao ser eleito virou as costas para o grupo. Lopes teria prometido equipar a quadra com tabela, aro e iluminação de led, para que os jovens pudessem jogar sem nenhum problema.

Mas como boa parte do que se diz na política são falácias, a referida quadra caiu no esquecimento, o jovem cita que já procuraram o prefeito e nada foi resolvido, como viram que não poderiam contar com o “parceiro” que foi eleito, os jogadores se uniram para colocar uma tabela, outro teria pedido um aro na internet, mas a quadra ainda está sem luz, totalmente no escuro.

Vendo a dificuldade, o grupo que pratica basquete tentou agendar um horário no único ginásio do município, mas por conta da priorização do futsal, não foi possível pois o que restou para o basquete seria hs 6:00 da manhã de sábado, o que geralmente não costuma acontecer.

Revoltados tanto com o prefeito do município como também com a sua fatídica gestão, os jogadores resolveram denunciar este descaso por parte da prefeitura e em se tratando da preferencia e priorização do futebol, os jogadores de basquete afirma que se é para priorizar o esporte, então que haja de igual forma com todas as modalidade e não só com uma, pois isso chega a ser imoral.

