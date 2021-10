Uma bela festa foi realizada nesta quarta-feira, 29, no Rio Croa, com o casamento coletivo de 24 casais. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Governo do estado do Acre realizaram a primeira edição do projeto cidadão na comunidade. O casamento coletivo aconteceu as margens de uma das maiores belezas do Acre, o rio Croa. Alem dos casamentos ocorreram diversos atendimentos de saúde, de assistência social e emissão de processos emitidos pelos órgãos públicos.

As atividades foram conduzidas pelo poder judiciário, contando com a presença da desembargadora Eva Evangelista, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior, do vereador Clerton Souza, Presidente em exercício da Câmara de Vereadores, do prefeito Zequinha Lima e demais autoridades.

O casal Jhonathan da Silva e Márcia da Rocha, ambos de 19 anos, contaram que tinham dificuldade para realizar todo transite para o casamento e aproveitaram a oportunidade para realizar o sonho.

“Vivemos em um local distante, de difícil acesso onde as coisas são difíceis. Muito Feliz por esse momento único em nossas vidas”, disse Márcia.

A Desembargadora Eva Evangelista enfatizou que essa é a primeira edição após dois anos de pandemia.

“Dois anos parados com nosso projeto e hoje neste local, rio Croa, estamos muito felizes pela retomada de nossas atividades”, disse a desembargadora.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que o momento é um dos mais especiais do aniversário de Cruzeiro do Sul.

“Foram muitas atividades durante a semana de aniversário de nossa cidade e o casamento coletivo q está acontecendo aqui no rio Croa certamente é uma das melhores ações realizadas. Nessa parceira com o tribunal de justiça e o governo do Estado estamos proporcionando um dia de lazer, saúde e o casamento coletivo no rio Croa, onde 24 casais estão oficializando seu matrimônio e a esperança de uma vida juntos”, finalizou Zequinha.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, aprovou por unanimidade, o parecer da Deputada Federal Mara Rocha ao Projeto de Lei 6606/19, que trata da Política Nacional de Economia Solidária. O Projeto de Lei cria o Marco Regulatório da Economia Solidária, implantando o Sistema Nacional de Economia Solidária e o Fundo Nacional de Economia Solidária.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.