Nesta quarta-feira, 29, em Rio Branco, o prefeito Jailson Amorim, juntamente com o secretário municipal de Educação, Adgarbe Alves, participaram de uma reunião no anfiteatro da Universidade Federal do Acre (UFAC), com a presença do Ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Na ocasião, o município de Rodrigues Alves foi contemplado com uma Van para ser usada para transportar a merenda escolar adquirida através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), veículo este doado pelo Ministério da Cidadania.

De acordo com o prefeito Jailson, a aquisição desta van é muito importante e contribuirá significativamente no transporte da alimentação do ensino de educação municipal que com este veículo será realizado de forma mais segura e com melhor acondicionamento dos produtos, o que colaborará para que eles cheguem aos pratos dos estudantes com mais qualidade ainda.

