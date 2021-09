Ludmilla paga funeral de jovem morto em ação da polícia: ‘Chorei com a covardia’ imagem/ Reprodução

Istoé – A cantora Ludmilla anunciou que irá pagar o funeral do jovem Samuel Vicente, morto após uma ação policial em Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Hoje cheguei em casa na hora do jantar, a TV tava ligada no jornal e começou a passar a história do Samuel Vicente. Eu perdi a fome e chorei com a covardia e sofrimento que a mãe desse menino está passando”, desabafou ela, nas redes sociais, nesta terça-feira (28).

“O enterro dele já foi adiado por falta de verba e eu quero muito ajudar a mãe desse menino a dar um enterro digno pra ele, alguém pode me ajudar a achar a família do Samuel?”, escreveu.

Samuel Vicente foi atingido por disparos no caminho do hospital. Ele levava a namorada para um atendimento médico quando foi morto.

