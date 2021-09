Filhote de onça que era alimentado por moradores é resgatado no interior do Acre — Foto: Arquivo/PM-AC

Do G1 Ac – Um filhote de onça parda foi resgatado por policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM-AC), na última segunda-feira (27), em uma propriedade rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

A polícia foi acionada pelos moradores que informaram que o felino apareceu sozinho na região há alguns dias e que, desde então, estavam alimentando ele com leite de vaca.

Mas, ao perceberem que o animal estava crescendo rápido demais, resolveram informar à polícia para saber qual a espécie.

Após o resgate, o animal foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

“Eles informaram que em momento algum avistaram a mãe do animal e que não sabiam exatamente o que era, que pensaram que era um gato do mato e, por isso, estavam alimentando ele. Trouxemos ele para Rio Branco e o veterinário ao analisar notou que o animal estava desidratado e desnutrido”, disse o tenente Randson Oliveira, do Batalhão ambiental.

Animal foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres — Foto: Arquivo/PM-AC

