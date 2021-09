O senador Petecão acompanhou a agenda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em visita ao Acre, nesta quarta-feira, 29. O ministro participou do lançamento da cápsula do tempo da reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac) e a entrega da terceira etapa da obra do campus Baixada do Sol, que ocorreu no Segundo Distrito de Rio Branco, local onde está sendo construída a sede própria da reitoria, com emenda da bancada federal.

No segundo compromisso na capital acreana, o senador e o ministro seguiram para o campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), onde foi realizada a cerimônia de entrega de micro-ônibus, veículos de apoio e inauguração do Serviço de Psicologia da Ufac. O presidente Jair Bolsonaro entrou ao vivo, por videoconferência, e fez uma breve participação.

O evento foi marcado por protestos de movimentos sindicais e estudantis. Petecão conversou com os manifestantes para apaziguar a situação. “Pedi que eles respeitassem a presença do ministro e já agradeço, publicamente, porque eles fizeram os protestos de uma forma ordeira, uma forma responsável, isso faz parte do regime democrático. Ficou bom para todos”, destacou. No fim da solenidade, Petecão se reuniu com os manifestantes para ouvir as reivindicações.

O senador falou da necessidade de um olhar diferenciado para a educação no Acre. “Os nossos munícipios precisam ter um tratamento diferenciado. Você não pode comparar um município que está no entorno de Brasília com cidades como Jordão e Santa Rosa, onde um metro de brita custa mais de R$ 1 mil, uma saca de cimento custa mais de R$ 100. A nossa realidade é totalmente diferente de outras cidades do Brasil”, afirmou o coordenador da bancada federal.

O ministro Milton Ribeiro comentou sobre o desafio que o país terá na área educacional após o período pandêmico. “Na época da pandemia, nós tivemos o protagonismo do médico, dos profissionais de saúde e dos hospitais. Pós-pandemia tem que ser professor, profissionais da educação e as escolas. Então, para mim, é ponto decisivo a gente investir muito. Por isso, que eu pedi um aumento de verba para as universidades de 17% no orçamento”, enfatizou.

