Veja o Vídeo:

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti questionou a gestão e a prefeita Fernanda Hassem sobre o Recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

De acordo com a parlamentar, em 2019 o município recebeu do governo federal R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) há mais do que os valores de costume, já em 2020 para 2021 até o mês de agosto o município de Brasileia recebeu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a mais do que o anos de 2019, ou seja mesmo com a pandemia os recursos não diminuíram, muito pelo contrário, só aumentaram.

Mas o que chama a atenção é o fato da prefeitura de Brasileia receber todos estes recursos e a prefeita Fernanda Hassem não ter realizado nenhuma ação voltada para a educação básica do município. O município está recebendo esses valores, mas não está tendo gostos com merenda escolar, transporte escolar, e muitas outras despesas geradas pelo funcionalismo.

O que se esperava é que a gestão da “melhor prefeito do Acre” valorizasse os professores que mesmo com a pandemia esses profissionais não pararam, estão trabalhando mais do que se estivessem em sala de aula, nada mais justo do que pagar uma gratificação não só para os professores mais também os profissionais que estão atuando, mas não fez!.

A “melhor prefeita” poderia distribuir cestas básicas para os alunos da rede municipal de ensino, sacolões estes dignos de serem reconhecidos para evitar a necessidade de algumas famílias, mas também não fez!.

“Todos somos conhecedores que muitas famílias de baixa renda tem seus filhos que são estudante da rede municipal e com a pandemia estão enfrentando muita dificuldades. É dever do Poder Público proporcionar dignidade a essas pessoas, mas aqui em Brasileia isso não vem acontecendo”, destacou Neiva.

A vereador enfatiza ainda que recebeu a informação de que com a retomada das aulas presenciais, os alunos da zona rural não vão ter transporte escolas e vão continuar com as aulas remotas.

De acordo com Neiva, as justificativas não ridículas, absurdas. Foi informado que não haveria ter transporte porque não dá tempo de fazer licitação para transporte, vale lembrar que os alunos da rede estadual de ensino também vão ser prejudicados por também fazem o uso desse mesmo transporte.

“Sinceramente eu não acredito que a “melhor gestão do Estado do Acre” não tenha se preparado para o retorno dessas aulas. Não tem mais desculpas da pandemia, porque a gente sabe bem como vai funcionar as aulas presenciais, então a gente pede que seja tomado previdências nesse sentido”, concluiu Badotti.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

