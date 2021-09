Um homem foi preso suspeito de praticar maus-tratos ao pai, um idoso, que vive em Goiânia e foi encontrado por outra filha com desidratação, larvas em lesões no corpo, crosta de sangue, além de estar totalmente sujo de fezes e urina.

Segundo a Polícia Civil, ele foi levado, em estado grave, para uma unidade de saúde na capital.

Segundo registro da Polícia Civil, o filho morava com o pai com o compromisso de cuidar dele. No entanto, o idoso foi encontrado em condições de maus-tratos por uma filha dele, que mora em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, em uma visita ao pai. Em seguida, ela chamou socorro. Ele foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento (UPA).

Estado grave

O estado de saúde do idoso, segundo a Polícia Civil, era considerado grave, quando ele foi socorrido e internado na UPA. A corporação registrou ainda que não foi possível colher o depoimento da filha no momento porque ela teve que ficar como acompanhante do pai.

Também de acordo com a Polícia Civil, o filho foi autuado em flagrante por causar lesões graves ao pai colocando em perigo a saúde dele. O Estatuto do Idoso prevê que a pena neste tipo de situação pode chegar a quatro anos de prisão.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia não informou o estado de saúde atualizado do idoso. Os nomes do idoso e do filho não foram divulgados. Por isso, não conseguimos localizar o contato da defesa do suspeito. Por Metrópoles

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti questionou a gestão e a prefeita Fernanda Hassem sobre o Recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). De acordo com a parlamentar, em 2019 o município recebeu do governo federal R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) há mais do que os valores de costume, já em 2020 para 2021 até o mês de agosto o município de Brasileia recebeu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a mais do que o anos de 2019, ou seja mesmo com a pandemia os recursos não diminuíram, muito pelo contrário, só aumentaram.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.