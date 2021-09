Veja o Vídeo:

O vereador Jurandir Queiroz fez uma explanação do que vem acontecendo no Estado do Acre, sobretudo, as prática do governo com relação aos desafios diários que o Estado apresenta.

O parlamentar desde já vem alertando sobre a proximidade das obras eleitoreiras e que é de costume do governo Gladson fazê-las acontecer, e o que se vê é uma gestão que não tem a capacidade política e muito menos administrativa para tocar o estado.

Jurandir afirma que talvez o governador Gladson se junte com seus secretários para oferecer obras eleitoreiras, aquelas com a intensão muito clara de enganar a população mostrando ações que não são verdadeiras e cita a saúde pública acreana como exemplo, onde o caos se instalou e o governo sem compromisso com a vida, sem compromisso com a saúde e com o bem estar do povo acreano, deu início a essas “obras”.

“Um governo incompetente, sem capacidade de gestão e política para que possa agregar, e agregar que eu digo não é sobre oferecer cabide de empregos aos seus aliados, habilidade política que me refiro é aquela de trazer pessoas que possa contribuir com a gestão para que o Acre possa ser melhor e as pessoas possam ter qualidade de vida digna. Tem setores que estão em abandono total como: SEPA, Saúde, e outas, vi um deputado falando que até hoje não se tem merenda nas escolas, isso é falta de planejamento e descaso causado pelo Governo do Estado”, concluiu Jurandir.

