Veja o Vídeo:

Durante a sessão que aconteceu nesta terça-feira (28), o vereador Rogério Pontes fez uso da tribuna para mostrar a sua indignação com a Energisa, que segundo ele, tem sucateado e roubado o bolso do consumidor.

Rogério afirma que se continuar desse jeito, daqui uns dia vai ter pessoas que não vão poder ter energia em suas casas pois é um absurdo o que esta empresa vem fazendo com o povo acreano, cada mês aumenta 50% do valor e não do consumo, e tem casos que chega a ser mais do que 50%.

“Tá difícil, a gente fica sem palavras para dizer o quanto é imoral essa situação, uma empresa que vem não sei da onde para acabar com o resto das pessoas que a pandemia deixo. Isso é triste!! Eu estou revoltado, estive no escritório da Energisa ontem mais foi mesmo que nada, pois aquelas funcionários não tem culpa de nada, mas também não resolve nada, quando chega o talão tem que pagar”, disse.

O parlamentar ainda solicita que os deputados federais e senadores tenha compaixão com o povo do Acre e interfira nesta situação, pois de acordo com Pontes, é revoltante trabalhar para receber um salário e pagar R$ 500,00 de energia.

“Isso é imoral!! Esta empresa sucatear o bolso das pessoas, a maioria delas recebe R$ 1.000,00 para pagar R$ 500,00 de energia, o resto não dá para fazer praticamente nada e nós enquanto vereadores temos que fazer alguma coisa para que este responsável dessa Energisa possa responder a população sobre esta situação”, concluiu Rogério.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Durante o seu pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti questionou a gestão e a prefeita Fernanda Hassem sobre o Recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). De acordo com a parlamentar, em 2019 o município recebeu do governo federal R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) há mais do que os valores de costume, já em 2020 para 2021 até o mês de agosto o município de Brasileia recebeu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a mais do que o anos de 2019, ou seja mesmo com a pandemia os recursos não diminuíram, muito pelo contrário, só aumentaram.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.