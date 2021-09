O prefeito Zequinha Lima e a deputada federal Jéssica Sales estiveram na manhã desta segunda-feira,27, na Terra Indígena Katukina do Rio Campinas, na BR-364, para a assinatura da ordem de serviço para a construção de um centro de convivência para o povo Noke Koi (nome pela qual os Katukina chamam a si mesmos).

O Kupixaua, como é chamado o centro de convivência, deverá ser uma estrutura inspirada na arquitetura indígena e será utilizada para eventos culturais, assembleias e demais atividades do povo Noke Koi, que atualmente são cerca de mil pessoas vivendo em sete aldeias.

Estiveram presentes na solenidade a Deputada Federal Jéssica Sales, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, deputados Luiz Gonzaga e Antônia Sales, vereadores e equipe municipal. O prefeito Zequinha Lima destacou que esse é um importante passo para revitalização do ponto turístico, que é um dos destaques da cidade.

O Kupiaxaua era um sonho do povo a qual Fernando Katukina, cacique geral falecido no início do ano, há muito tempo vinha lutando.

“Este é um momento histórico para nosso povo, somos muitos gratos à deputada Jéssica Sales pela emenda parlamentar e ao prefeito Zequinha que irá realizar esse sonho nessa gestão. Há muito tempo queríamos este centro de convivência, era um sonho do antigo cacique Fernando que agora será realizado”, disse Petronio Katukina, atual cacique-geral.

A emenda de R$250 mil reais é de autoria da deputada federal Jéssica Sales junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

“Temos o dever de valorizar os povos indígenas, não quero ver fome, má educação ou saúde de má qualidade. Eles têm o nosso respeito e nós temos que valorizar. Este sonhado kupixaua, foi um pedido de Fernando Katukina, hoje estamos aqui em memoraria a esta grande liderança. Tenho certeza de que ele vai ficar muito feliz quando entregarmos a obra com todo respeito e dedicação que temos que ter pelos nossos povos indígenas”, disse a deputada Jessica Sales.

A atual gestão da prefeitura vem buscando uma aproximação institucional com o Povo Noke Koi, cuja Terra Indígena se encontra dentro da área do município. Para isso, foi criada uma coordenação indígena na prefeitura.

“Vamos trabalhar lado a lado com o povo Katukina durante a nossa gestão. É a forma que a gente encontrou de valorizar as ideias deles, as opiniões deles e principalmente a cultura dos povos indígenas. Esta será uma obra fruto de emenda parlamentar para construir um espaço para que eles possam utilizar para seus eventos e atividades que eles programam ao longo do ano, para que eles possam estar vivendo sua cultura e realizando suas atividades dentro do planejamento que eles têm”, disse o prefeito Zequinha Lima.

