Agentes da Polícia Federal, pela segunda vez, estiveram na manhã desta terça-feira, 28, cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa do vereador de Rio Branco, Raimundo Neném (PSB). A autorização foi expedida pelo juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral da capital e 8 policiais federais participaram da operação batizada de Sine Vox 2. Em maio deste ano, o parlamentar já havia sido alvo da primeira fase da ação policial.

De acordo com a PF, durante as investigações, verificou-se a existência de indícios de formação de uma organização criminosa com a finalidade de cometer os crimes de corrupção eleitoral, transporte irregular de eleitores e falsidade ideológica eleitoral durante as eleições de 2020 na capital acreana. O alvo da operação é o núcleo administrativo da organização.

A operação é resultado do aprofundamento das investigações referentes à operação SINE VOX deflagrada no dia 20 de maio de 2021, ocasião em que foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, incluindo o gabinete de vereador da cidade de Rio Branco/AC, bem como na residência deste parlamentar.

As investigações tiveram início em março de 2021 após chegar ao conhecimento da Polícia Federal a existência de mensagens, em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas, na qual um dos alvos afirmou que angariou o valor de R$ 50,00 por ter votado em determinado candidato a vereador nas eleições municipais. O alvo ainda frisou que, se soubesse que obteria aquele valor, teria avisado a todos os componentes do grupo.

Na operação Sine Vox 2, quatro pessoas ligadas ao parlamentar municipal são investigadas, suspeitas de serem as responsáveis por organizar o pagamento de votos a eleitores, bem como realizar o transporte ilegal de eleitores no dia das eleições. Somadas, as penas do crime de corrupção eleitoral, transporte irregular de eleitores e organização criminosa podem chegar a 18 anos de reclusão.

O nome da operação (SINE VOX), em tradução livre do latim para o português, significa “SEM VOZ”. Este nome foi escolhido pois quando uma pessoa vende o seu voto ela perde o direito de falar, ou seja, de exigir dos seus representantes eleitos melhorias para toda a sociedade.

Versão do vereador

Após a divulgação da notícia, o vereador usou as redes sociais para negar que esteja preso após agentes da Polícia Federal cumprirem um mandado de busca e apreensão no início da manhã desta terça-feira (28), na residência do seu pai, em Rio Branco (AC).

“Não estou preso. Não fugi da polícia federal. Não tenho motivos pra isso. Todos sabem a luta que estou passando com a enfermidade do meu pai , ontem foi meu dia de dormir com ele no hospital junto com minha esposa Márcia, e estou chegando atrasado na Câmara Municipal de Rio Branco”, afirmou.

“Esclareço que não fui alvo de mandado de prisão e que cumpro minha agenda política normalmente, participando inclusive da sessão ordinária, na sede Câmara Municipal de Rio Branco. Ademais, informo que respeito o trabalho da Polícia Federal e do Poder Judiciário, me mantendo à disposição das instituições para quaisquer esclarecimentos”, acrescentou.

