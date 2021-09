Ascom PCAC – A Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, localizou a res furtiva em uma loja de celular que teria receptado o material furtado e prendeu o autor do furto L. R. da C. F., 31 anos e o receptador E. da C. A. de 26 anos.

O crime ocorreu na última sexta-feira, dia 24, o qual um veículo estacionado na rua Benedito Maia, bairro Conquista, teve seu vidro traseiro danificado e vários objetos furtados; entre eles um MacBook Pró 13”, marca Apple, na cor prata, avaliado em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

O suposto autor do delito já foi localizado e preso pela Polícia Civil.

O receptador foi encaminhado à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis, o qual ficará à disposição da justiça.

