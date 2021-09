Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, Forças de Segurança com atuação no Vale do Juruá, compostas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar/6ºBPM e Polícia Penal, realizavam diligências pela cidade com o objetivo de localizar e prender um foragido da Justiça de nacionalidade peruana.

Após identificarem a possível localização do foragido, realizaram abordagem ao local, mas o indivíduo já não estava na residência, porém, no local foram encontradas as nacionais C. S. S., 22 anos e M. C. S. S., 33 anos, sendo uma delas proprietária da casa, onde também foi localizada, com auxílio do cão farejador da Polícia Civil, dentro do guarda-roupas de uma das autoras, certa quantidade de substância entorpecente, mais precisamente 3,490kg (três quilos, quatrocentos e noventa gramas) cloridrato de cocaína.

As autoras, as quais já são conhecidas no meio policial, assumiram a propriedade da droga, sendo dado voz de prisão para ambas e juntamente com o material apreendido, foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

