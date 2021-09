Portal do Rosas – O juiz eleitoral Gilberto Matos de Araújo da 1ª instância cassou julgou procedente a ação que pedia a cassação do mandato do vereador Célio Gadelha, eleito pelo MDB, por abuso de poder econômico e corrupção durante a campanha do ano passado, em Rio Branco.

O magistrado também declarou nulos os votos por ele recebidos, devendo ser feito o recálculo do quociente eleitoral.

Célio Gadelha foi declarado inelegível por oito anos.

Em dezembro do ano passado, o vereador foi alvo da Operação Intruder Brother da Polícia Federal, que investigou possível crime de corrupção eleitoral (compra de votos).

O crime teria sido praticado na véspera do 1º turno das eleições municipais de 2020.

Na época, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Rio Branco, sendo um deles na casa de Célio Gadelha, que fora reeleito com 1.293 votos.

Também foram feitas oitivas de testemunhas dos investigados.

A PF investigou ao menos 15 funcionários de uma empresa de grande porte que teriam recebido dinheiro e ‘santinhos’ em troca de votos para o vereador.

Veja a sentença:

