O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal – Foto: Reprodução

O homem, de 33 anos, procurou a delegacia e Polícia Civil de Sinop (500 km de Cuiabá), para informar que foi agredido por sua esposa, de 29 anos, com tapas, murros, aranhões e mordidas.

Ele disse aos policiais que vem sendo frequentemente agredido e que da última vez recebeu ligação de uma mulher, sua esposa e voltou contra e o agrediu. A versão apresentada será apurada pelas autoridades policiais.

Outro caso

Um jovem foi preso em Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop), acusado de bater na mãe e matar um cachorro da raça Pinscher.

Segundo registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz estaria embriagado e acabou se exaltando por acreditar que a mãe teria pegado seu celular.

Hoje em dia os relacionamentos estão cada vez mais complicados, muitos abusos e registro de agressões são feitos nas delegacias pelo Brasil por exemplo, normalmente por parte dos homens os crimes são efetuados. Por M Ceara

