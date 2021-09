A deputada Estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda Amorim, vem por meio desta, parabenizar a segunda maior cidade do Estado do Acre, Cruzeiro do Sul, que muito orgulha os acreanos.

Município este rico em sua cultura; uma das cidades que tem o ecossistema do Acre mais variado, o que desperta o interesse dos estrangeiros em explorar esta região, e hoje se comemora uma das datas mais esperadas pelos Cruzeirenses e que sem dúvidas deve ser comemorado ao máximo.

A comemoração do aniversário de Cruzeiro do Sul começou no último dia 20 e vai até o dia 30. São ações de esporte, apresentações culturais, eventos voltados para a economia, educação, lazer, turismo e atos administrativos.

“Eu não poderia deixar de parabenizar Cruzeiro do Sul, é um dos municípios do nosso estado que tenho grande carinho e me sinto muito feliz em poder prestigiar essa data, aqui me sinto em casa juntamente com meu esposo. Dêda já foi vereador de Cruzeiro do Sul já fez história nessa Cidade, contribuiu para o desenvolvimento e buscou qualidade de vida melhor para os Cruzeirenses. Então para nó é motivo de muita honra poder fazer parte desta história”, concluiu a parlamentar.

