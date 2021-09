A segunda maior cidade do Estado do Acre, Cruzeiro do Sul, completa nesta terça-feira, 28 de setembro, seus 117 anos de fundação. A data está sendo comemorada com uma vasta programação realizada pela prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, com envolvimento de todas as secretarias.

Na manhã de hoje ocorreu o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, sem a presença de público na praça do Centro de Cruzeiro do Sul. O ato solene contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do governador Gladson Cameli, vice-governador Major Rocha, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre deputado estadual Nicolau Junior, deputado Luiz Gonzaga, vereadores e demais autoridades

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as atividades cívicas e militares alusivas as comemorações ao aniversário da cidade foram suspensas, pelo segundo ano consecutivo. Com isso não aconteceu o tradicional o desfile em homenagem a fundação da cidade.

Além do hasteamento dos pavilhões, nesta manha também foram distribuídos, numa parceria governo do estado e prefeitura municipal, 250 cestas básicas aos povos indígenas. O dia do aniversário da cidade será encerrado com uma live show a partir das 19 horas na praça do Centro Cultural do Juruá.

O governo do Estado Gladson Cameli, destacou as conquistas do povo cruzeirense com muita luta e trabalho.

“117 anos de história e conquistas da nossa cidade das ladeiras, quero parabenizar todas as pessoas, todos os cruzeirenses, acreanos e brasileiros que escolheram nossa Cruzeiro do Sul para morar e cuidar, porque não é apenas o poder público que precisa cuidar, mas todas as pessoas que moram aqui. Parabéns Cruzeiro do Sul, 117 anos de história”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima agradeceu ao povo cruzeirense pelo privilégio de governar sua cidade e parabenizou o município pelos seus 117 anos de fundação.

“Primeiro quero agradecer a Deus e a população pela oportunidade de governar minha cidade, a nossa cidade. É um privilégio cuidar do nosso povo, faço com amor e dedicação, infelizmente em função do momento não foi possível realizarmos a festa que queríamos. Contudo, estou muito feliz em comemorar essa data e quero desejar muita saúde e paz a todas as famílias cruzeirenses”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

