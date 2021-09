Funcionário dá cadeirada em homem durante assalto em padaria de Porto Velho, Rondônia – Foto: Instagram / Coxinhas Panificadora/ Reprodução

Uerlisson Lessa, o funcionário que ficou conhecido por impedir um assalto ao dar uma cadeirada contra o suspeito, recebeu o título de “Funcionário do Mês” na padaria onde trabalha em Porto Velho. A “premiação” foi feita neste fim de semana, após centenas de pedidos de internautas.

A tentativa de roubo aconteceu na última quinta-feira (23), e o vídeo da câmera de segurança que viralizou nas redes sociais mostra o momento que o suspeito aborda a funcionária do caixa e passa a pegar dinheiro. Nesse momento, Uerlisson pega uma cadeira de madeira, chega por trás do suspeito e dá um golpe na altura das costas e da cabeça.

Segundo a padaria, a balconista que aparece no vídeo sendo roubada é a esposa de Uerlisson. Uma funcionária contou à polícia que o suspeito entrou na padaria se passando por cliente, pegou pães e, no momento de pesar a sacola no caixa, mostrou parte da arma que carregava para a atendente e anunciou o assalto. Após levar a cadeirada, o suspeito acabou sendo imobilizado e detido pelos funcionários.

Em entrevista ao G1, o proprietário da padaria, Henderson Cahú, disse que a categoria “funcionário do mês” não existia na empresa. No entanto, depois de o vídeo viralizar e a pedidos de internautas, decidiu fazer uma homenagem ao trabalhador.

“Nos não temos essa situação de funcionário do mês por aqui. Mas, após o ocorrido, vimos nas redes sociais muitas pessoas falando que ele deveria ser o funcionário do mês. Resolvemos fazer isso”, afirmou Henderson.

Nas redes sociais, em tom de brincadeira, a padaria escreveu a mensagem: ‘O terror dos assaltantes de pvh [Porto Velho]! Quer levar uma cadeirada?’

Desde que o vídeo viralizou, vários memes surgiram nas redes sociais.

“A gente entrou na brincadeira depois dos vários memes nas redes sociais. Tiramos uma foto dele com a cadeira e fizemos e colocamos no Facebook o reconhecendo como funcionário do mês”.

Após a publicação da foto de “funcionário do mês” em uma rede social, usuários reagiram de forma positiva. Um internauta escreveu: “Esse foi corajoso” . Outro disse: “Um herói”, e um terceiro ainda colocou: “Esse merece ser funcionário do ano todo”.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

Internautas fazem memes após assaltante levar cadeirada em Porto Velho – Foto: Humor em PVH/Facebook

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.