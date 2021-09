Um sujeito, até o momento não identificado, agrediu sua companheira em via pública no Centro do Município de Cruzeiro do Sul, o que ele não imaginava é que populares que presenciaram a cena de violência iria se revoltar contra ele.

Um vídeo do momento da confusão foi gravado e nele aparece homens batendo no agressor com chutes, murros e até com capacetes. Mesmo tendo sido agredida, a mulher defende o companheiro e pede para que populares não batam mais nele.

Não demorou nada para que as imagens das agressões viralizasse nas redes sociais. O caso teria acontecido na noite desse domingo, 26, na Avenida Coronel Mâncio Lima. As agressões do homem contra a companheira teriam acontecido após a mulher tentar leva-lo para casa e o mesmo não ter aceitado.

O delegado Rômulo Carvalho, tomou conhecimento do caso e comentou a situação. “A maioria dos casos de agressão e feminicídios contra à mulher, são causados por pessoas especialmente sob efeito de bebida alcoólica”.

Veja o vídeo:

