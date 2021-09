Câmeras de segurança flagraram dois meliantes praticando um assalto a um mercado no Conjunto Águas Claras, bairro Cidade Nova na zona Norte de Manaus

No vídeo é possível ver o momento em que dois jovens em uma motocicleta chegaram ao estabelecimento e em seguida anunciaram o assalto, enquanto o outro criminoso ficava do lado de fora do mercadinho.

O criminoso que está no interior do estabelecimento tira um facão de uma sacola e ameaça o proprietário para que entregue o apurado do dia (dinheiro).

O homem bastante nervoso recolhe o apurado do estabelecimento e entrega ao criminoso que ameaça e aterroriza os populares que estão no local dando algumas terçadadas nos produtos do mercado.

Os meliantes fugiram em uma motocicleta vermelha, a polícia pediu que se alguém souber do paradeiro dos criminosos que podem ligar nos números 181 e 190 que a sua identidade será mantida em secreto.

Veja vídeo:

