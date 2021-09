A criminalidade na Capital Rio Branco tem atormentado os moradores com a sessão de insegurança, pois mesmo durante a luz do dia, assaltos são realizados sem que o criminoso se constranja com o movimento, prova disso é o assalto que aconteceu no bairro Santa Inês.

Não é novidade que o Segundo Distrito de Rio Branco é a região com maior índice de criminalidade, onde se registra maior número de ocorrências policiais, mesmo a segurança pública tendo intensificado a ações na região.

Mas em se tratando do assalto no bairro Santa Inês, localizado no segundo distrito, uma câmera de monitoramento registrou o exato momento em que o criminoso praticava toda a ação (semelhante a uma cobra prestes a dar o bote).

Nas imagens é possível ver o indivíduo caminhando pela calçada e em seguida se escondendo atrás de um veículo que estava estacionado aguardando. Em seguida, surge uma jovem em uma motocicleta modelo Biz, de Placa QLY 4631, de cor preta. Esta é a vítima escolhida pelo acusado.

O criminoso corre para o meio da rua e em posse de uma arma de fogo apontada em direção a mulher manda ela parar, a vítima, temendo pela vida para a moto, desce e sai correndo e posteriormente arremessa o capacete em direção ao indivíduo, que tranquilamente monta na motocicleta e se evade do local tomando rumo ignorado.

Após a ação delituosa, a vítima procurou uma Unidade de Polícia, onde registrou um boletim de ocorrência para que os devidos procedimentos sejam adotados, mas inconformada ele pede ajuda para identificar o criminoso e recuperar sua motocicleta, portanto, quem tiver qualquer informações a respeito entra em contato imediatamente através do 190.

Veja o Vídeo:

Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a "Florestania" dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

