A influenciadora fez um registro de cara limpa e assustou os internautas pela aparente perda de peso. Foto: Reprodução Instagram

Por Leo Dias/ Metrópoles – O clique matinal de Thais Fersoza nesta segunda-feira (27/9) já está dando o que falar na web. A influenciadora fez um registro de cara limpa para desejar uma boa semana aos fãs e assustou os internautas pela aparente perda de peso. Os seguidores ficaram muito impressionados ao ver a esposa de Michel Teló abatida e logo questionaram a magreza: “O que está acontecendo contigo? Tá tudo bem?”.

Em agosto, a coluna recebeu a informação de que Thais Fersoza havia se submetido a uma cirurgia na tireoide, mas a equipe dela nunca confirmou a informação.

A onda de comentários negativos em relação ao corpo de Thais invadiram o post: “Que visual é esse?”, “Linda, mas está muito magra”, “Não precisa emagrecer mais”, “Por que está tão magra?”, disseram. Outros, ainda, fizeram questão de deixar registrado o quanto a beleza natural dela encanta. “Não importa se está magra ou gorda, o que importa é que você está feliz e com saúde, o que é privilégio hoje! As pessoas não perdem uma oportunidade para alfinetar. Linda, Tata”.

Reconhecida por seus conteúdos sobre lifestyle, a influencer sempre compartilha a rotina com os seguidores e arranca suspiros dos internautas pela vida equilibrada, maternidade real e um relacionamento baseado em companheirismo com o cantor Michel Teló.

