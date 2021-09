Na semana de aniversário do município de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim tem transformado a Cidade em um verdadeiro canteiro de obras, prova disso são as pavimentações com Micro-Revestimento das ruas Benjamin Constant, Manoel Firmino Matos e Doutorzinho, ambas localizadas no Bairro Jardim Primavera.

O trabalho é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra). Enquanto a Prefeitura realizou todo o trabalho de Drenagem, recuperação de Base e imprimação, o Governo está executando a pavimentação.

“Quero externar meus agradecimentos ao Governador Gladson Cameli, bem como ao amigo Cirleudo Alencar, gestor da Seinfra, por firmarmos esse convênio que vem gerando bons frutos para a nossa população. Se é pelo bem da minha comunidade, eu sempre estou disposto a firmar parcerias independente de cores partidárias. Afinal, o interesse da nossa população sempre deve está em primeiro lugar”, enfatizou o prefeito.

Nessa primeira etapa, o trabalho de pavimentação também irá ocorrer nas Ruas Didi Moisés e Beija-flor, no bairro Jardim Primavera e na Rua Luíza Costa Figueiredo no bairro Eugênio Areal. Mas a prefeitura de Sena pretende firmar novos convênios para beneficiar moradores de outras ruas e bairros do município.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.