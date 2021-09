Do G1 Acre – Um plano de fuga de 12 presos do Complexo Prisional de Rio Branco foi descoberto na madrugada deste domingo (26) por policiais penais.

Conforme o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), por volta de 1h, o policial que estava fazendo a ronda de rotina ouviu um barulho no pavilhão B.

Ele então chamou reforço dos demais policiais de plantão e ao verificarem todas as celas do pavilhão, encontraram um buraco na cela 16. Além disso, foram achados dois ferros pontiagudos e uma corda feita com pedaços de tecido, que possivelmente seriam usados na fuga.

Os 12 detentos que estavam planejando a fuga foram transferidos para outra cela no pavilhão C, onde, segundo o Iapen, devem aguardar a sanção disciplinar. Um procedimento administrativo também deve ser aberto para apurar os fatos.

