Assessoria – Uma equipe da Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado, 25, no parque das palmeiras, em Rio Branco, um homem por tráfico ilícito de drogas. Ele portava vários tipos de entorpecentes, e comercializava os ilícitos junto a um comparsa, cumprindo “escala de serviço” organizada e recebendo pagamento em diárias.

Segundo informou a guarnição de serviço, a polícia recebeu informação de que havia um ponto de venda de entorpecentes naquela localidade. Após incursão à pé, os policiais observaram dois homens vendendo drogas. Um deles fugiu por um córrego próximo, e o outro foi preso em flagrante portando 68 pacotes de pasta base de cocaína, 78 tabletes de maconha, 58 trouxinhas de cocaína, e setenta pedras de crack, além de material plástico e balança de precisão.

O homem relatou à polícia que faz a venda de entorpecentes no local junto com outros criminosos, participando de uma escala ordinária de 24 horas de “serviço” por 48 horas de descanso, recebendo uma quantia de R$ 170,00 pela diária. O homem que fugiu, segundo ele, levou consigo uma quantia de aproximadamente R$ 2.200,00, que seria dinheiro oriundo do tráfico.

O criminoso, assim como as drogas apreendidas, foi conduzido até a Delegacia de Flagrantes, onde será indiciado e responderá o devido inquérito policial.

