Ascom PCAC – A Polícia Civil do Acre apreendeu entorpecentes e deu cumprimento a sete mandados judiciais de busca e apreensão no município de Brasiléia.

Dos alvos da operação “Alvearium”, a Polícia Civil conduziu cincos pessoas à delegacia, sendo uma delas presa em flagrante delito portando drogas, dinheiro, celulares e aparelhos de segurança, oriundos de práticas ilícitas.

A operação, que contou com o Narcos – cão farejador da Polícia Civil, teve o empenho de 07 viaturas e 31 Policiais Civis das delegacias de Brasiléia, Epitaciolândia e da Equipe da Operação Hórus da DPCI/NECAP.

“Os objetos apreendidos nesta operação irão subsidiar outras investigações que estão em andamento na delegacia de Brasiléia, ao passo que outras pessoas ligadas a organizações criminosas poderão ser presas brevemente”, disse a delegada Carla Brito – titular da delegacia de Brasiléia e coordenadora da Polícia Civil no Alto Acre.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.