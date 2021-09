A funkeira desabafou na rede social após receber comentários racistas – Jojo Todynho (Crédito: Reprodução/Instagram)

Istoe – Jojo Todynho, assim como muitos negros, sentiu na pele o racismo. Nesta semana, a funkeira desabafou na rede social após receber comentários racistas, sendo chamada de ‘gorila’, entre outras coisas.

Para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Jojo falou sobre o assunto e contou que pretende acionar Justiça após sofrer ataques racistas.

“A única coisa que eu posso fazer é entregar nas mãos de Deus. Ficar triste é inevitável, mas cada um sabe o que planta e o que vai colher”, disse a artista.

O crime de racismo está na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que pune quem praticar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

