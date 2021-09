Corpo da vítima foi levado ao IML de Rio Branco para os devidos procedimentos — Foto: Alcinete Gadelha/G1 AC

Do G1 Acre – O senhor Arnoldo Correa da Silva, de 58 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica. O acidente ocorreu no final da tarde desse domingo (26), no quilômetro 2, do Ramal Oriente, na Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco.