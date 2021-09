O governador Gladson Cameli não cansa de brincar com os interesses do Estado, prova disso foi o bolo que o chefe do executivo deu nos vinte vereadores dos municípios de: Tarauacá, Jordão e Feijó que se deslocaram até Cruzeiro do Sul para participarem de uma agenda que havia sido marcada com o governador.

Enquanto os vinte parlamentares mirins estão em Cruzeiro do Sul em busca de reivindicar do Governo a Construção do Hospital Regional do Vale do Juruá, o governador Gladson está em Rio Branco junto de seus secretários, sendo que tinha agenda marcada em Cruzeiro.

De acordo com o vereador do município de Feijó, Ronaldo, o grupo de vereadores fazem parte de três comissões representando os seus respectivos municípios e há bastante tempo eles vem tentando marcar uma agenda com o governador e só agora foi possível, hoje estava marcado ás 15:00 da tarde esta reunião e o governador não compareceu.

Para os parlamentares, o governador Gladson agiu de forma irresponsável de igual forma os seus secretários, com as Câmara, onde vieram com esta finalidade para reivindicar algo de utilidade pública e deixam sua indignação com a atitude do governador.

