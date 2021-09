Os órgãos de controle federais têm a obrigação de verificar como R$ 126 milhões serão aplicados na Santa Casa da Amazônia, que um dia foi chamada de Santa Casa de Misericórdia. Isso é o mínimo a ser feito para que não paire qualquer dúvida. Clique aqui e veja mais no Portal do Rosas

Essa investigação se faz necessária para que venha à luz se houve ou não legalidade na alocação de emenda parlamentar feita pelo senador Marcio Bittar (MDB) para fazer investimentos na unidade de saúde.

Semana passada, a população acreana foi pega de surpresa com um investimento tão vultoso numa unidade de saúde particular, quando as unidades públicas no Estado e nos municípios se ressentem do básico para funcionar.

É de domínio público que a Santa da Casa de Misericórdia foi à falência, que teve os seus bens indo a leilão para pagar dívidas com funcionários. Será que, de repente, tudo foi normalizado?

Segundo fonte deste Portal, toda trama passa pela Santa Casa do Amazonas, que, não faz, muito tempo, foi à leilão também para arcar com despesas junto ao Fisco e a funcionários.

Ninguém é culpado de nada, até que haja prova ao contrário. Por isso, é importante a investigação.

Na solenidade pomposa do lançamento da pedra fundamental da “nova Santa Casa” vários políticos estiveram presentes, rasgando elogios ao “proprietário” do hospital José Alex.

José Alex foi deputado federal, assumiu na vaga de Hildebrando Pascoal, que perdeu o mandato em setembro de 1999, sob a suspeita de mandar executar desafetos por meio de motosserra.

Alex, há pouco tempo, foi considerado foragido da Justiça. Ele fora condenado a 13 anos de prisão por ter falsificado o certificado de um curso nunca feito em Brasília, em 1999.

Foi interessante ver o vice-governador Wherles Rocha e os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar aplaudirem os feitos de Alex.

Essa turma diz ser contra todos os tipos de irregularidades. Certamente defendem uma apuração na forma como os recursos serão aplicados.

Ano que vem haverá eleição. Comenta-se nos bastidores que a esposa de Marcio Bittar, a senhora Márcia Bittar, terá muito dinheiro para disputar uma vaga no Senado. É bom verificar a origem dessa grana.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Major Rocha, participou, representando o Governo do Acre, da abertura do Seminário Regional Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio (Funai). ‌Ofertar aos povos indígenas a oportunidade de decidir o próprio futuro parece simples? Pelo contrário, graças ao massivo discurso de desenvolvimento sustentável que no Acre ganhou novas tonalidades com a “Florestania” dava-se a entender que tudo que era feito pelos governos era decidido pelas comunidades, mas nada passava, segundo eles, de opções diante dos caminhos expostos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.